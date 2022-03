Mercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo sulle tracce di Hazard e Jovic”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Milan sarebbe sulle tracce di Eden Hazard e Luka Jovic

Il Milan dimostra di essere ambizioso, non solo perché occupa il primo posto in classifica, ma anche per i nomi che ruotano intorno ad esso. I rossoneri, infatti, saranno con ogni probabilità dei protagonisti nel mercato estivo. Tra cessioni e acquisti, potrebbero arrivare grandi nomi oltre a quelli già citati più volte come Botman , Renato Sanches e Divock Origi .

In ogni caso, riferisce 'Sport', Milan e Real Madrid potrebbero parlare dei due calciatori quando si incontreranno per discutere del futuro di un altro calciatore, ovvero Brahim Diaz. Come ben si sa, infatti, l'attuale numero 10 rossonero è arrivato l'estate scorsa in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, con la dirigenza di via Aldo Rossi che potrebbe chiedere un piccolo sconto. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>