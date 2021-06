Mercato Milan – Sondaggio per Ikoné: anche un club tedesco su di lui

Le ultime sul mercato del Milan. C'è stato un sondaggio per Jonathan Ikoné del Lille. Occhio però alla concorrenza di un club tedesco

C'è un ruolo in particolare che necessita forse di un restyling: l'esterno d'attacco destro. In questa posizione il titolare è Alexis Saelemaekers, che ha ben figurato nel corso della scorsa stagione. Samu Castillejo, invece, sembra in partenza dopo un'annata decisamente al di sotto delle aspettative. Attenzione, dunque, ai possibili movimenti di mercato. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' c'è stato un sondaggio con il Lille per Jonathan Ikoné, classe 1998 attualmente in forza al Lille. Non solo i rossoneri sull'esterno d'attacco: attenzione alla concorrenza del Borussia Dortmund. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime