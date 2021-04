Mercato Milan – Sky, rinnovo Calhanoglu: situazione compromessa

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Hakan Calhanoglu e il Milan sono destinati a separarsi. Queste le ultime di mercato

Manuele Baiocchini, presente a Casa Milan per raccontare il rinnovo imminente di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato anche delle due situazioni complicate legate a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Se per il portiere ci sono ancora diverse speranze nonostante una scadenza imminente, l'inviato di 'Sky Sport' non ha dubbi invece sul turco. La dirigenza non ha nessuna intenzione di alzare l'offerta, per questo motivo la situazione sembra ormai compromessa. Hakan Calhanoglu e il Milan, la separazione sembra ormai un'ipotesi più che concreta. Intanto Zlatan Ibrahimovic è pronto alla firma con il Milan: in serata arriva il rinnovo