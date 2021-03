Mercato Milan – Sky, rinnovo Calhanoglu: contatti nei prossimi giorni / News

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il Milan vuole tenere Hakan Calhanoglu per molti anni. Presto nuovi contatti per il rinnovo

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il Milan vuole tenere Hakan Calhanoglu per molti anni. L'inviato Manuele Baiocchini ha parlato di nuovi contatti nei prossimi giorni. Le dichiarazioni: "Calhanoglu è un giocatore decisivo del Milan, e contro la Fiorentina lo ha dimostrato. I suoi numeri migliorando di stagione in stagione: è arrivato a quota 8 assist. I trequartisti sono quelli che devono creare gioco e occasioni da gol, lo dimostrano anche i 22 passaggi chiave. Ha dieci partite per migliorare i dati dello scorso anno. E' andato in crescendo, quindi può fare ancora meglio. Il Milan vorrebbe tenerlo tanti anni ancora e gli ha fatto una proposta importante e lui la sta valutando. Ci saranno contatti nei prossimi giorni".