Mercato Milan – Sky: si cerca un profilo giovane per la difesa. Le ultime

Luca Marchetti, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Luca Marchetti, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Hanno cercato di prendere Botman, ma più passa il tempo è più è difficile perché il Lille ha alzato un muro. Il Milan pensava di poterla portare a casa per gli ottimi rapporti con il club, ma di sicuro ci riproverà in estate. Nè Diallo né Bailly saranno sondati ulteriormente, non rappresentano quello che il Milan vuole. Per la difesa potrebbe arrivare uno come Lazetic in attacco, un profilo giovane da far crescere in prima squadra. Ma non è detto che arrivi. Domani sicuramente arriva Lazetic per le visite mediche: operazione da 4 milioni di euro". Le Top News di oggi: La Stella Rossa conferma la cessione di Lazetic al Milan, ansia Ibrahimovic