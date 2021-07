Mercato Milan – Sky: “Kessie, l’agente a Milano. Nessun incontro organizzato”

Le ultime sul mercato del Milan. George Atangana, agente di Franck Kessie, è a Milano. Ma, per ora, non ci sono incontri in programma

Renato Panno

Nel corso della trasmissione di calciomercato, in onda dalle 23 su 'Sky Sport', Marco Bovicelli ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan: "Si lavora per il rinnovo di Franck Kessie. Il suo agente era oggi a Milano, ma non ci sono incontri organizzati. Kessie è stato fondamentale per la qualificazione in Champions League ed è uno dei punti annotati dalla dirigenza". Le Top News sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge e Vlasic piste calde. Novità sul rinnovo di Franck Kessie