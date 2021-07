Mercato Milan – Sky: Kaio Jorge, c’è concorrenza ma rossoneri davanti

Le ultime sul mercato del Milan. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' i rossoneri sono molto interessati a Kaio Jorge. C'è concorrenza

Continua la ricerca sul mercato per almeno un attaccante per il Milan. Tra i tanti nomi emersi in queste settimane c'è anche quello di Kaio Jorge, giovane classe 2002 in forza al Santos (qui la nostra esclusiva per conoscere le sue qualità). Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' i rossoneri sono davvero molto interessati al brasiliano, su cui c'è la concorrenza di Napoli e Juventus. Il giornalista Baiocchini però conferma: il Diavolo è davanti a tutti. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: Isco possibile, le ultime su Coutinho e Hauge