Mercato Milan – Sky: “Faivre è quello che piace di più. Messias alternativa”

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato dei movimenti del Milan negli ultimi giorni di mercato. Questi gli aggiornamenti: "Il Milan vuole fare un trequartista o un esterno d'attacco. Corona si è complicato, perché il Porto chiede una cifra intorno ai 13-15 milioni di euro ma il Milan non va oltre i 10. C'è anche l'accoppiamento in Champions League che non favorisce la trattativa, ma è soprattutto una questione di costi. C'è Faivre del Brest, che è il giocatore che piace di più, ma rimane anche Messias come alternativa last minute. Il Milan ritiene il brasiliano un giocatore di ottimo valore ma proverà a chiudere per Faivre. Nel caso in cui non riuscisse a prenderlo potrebbe andare nuovamente sul giocatore del Crotone". Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Faivre nome sempre più caldo