Mercato Milan – Sky: Calhanoglu, rifiutata l’offerta di 8 milioni dell’Al Duhail

Le ultime sul mercato del Milan. Aggiornamenti sul futuro di Hakan Calhanoglu: il turco ha rifiutato l'offerta dell'Al Duhail. I motivi

L'esperto di mercato Luca Marchetti, dagli studi di 'Sky Sport', ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu. C'è una novità importante: il turco ha rifiutato la ricca offerta da 8 milioni proveniente dall'Al Duhail. Queste le dichiarazioni: "Calhanoglu ha deciso di rifiutare l'offerta dell'Al Duhail. Nonostante la ricca proposta di 8 milioni di euro. il turco, che il prossimo anno avrà 28 anni, ha deciso di non uscire così presto dal calcio che conta. Il Milan, come successo con Donnarumma, non farà alcun rilancio. L'offerta è lì sul tavolo, sta a lui decidere se accettarla o meno". Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto