Mercato Milan – Si allontana Belotti. In corsa Roma e Atalanta | News

Le ultime sul mercato del Milan: sembra allontanarsi la pista che porta ad Andrea Belotti, centravanti e capitano del Torino

Il Corriere di Torino si sofferma sul futuro di Andrea Belotti. Il Torino farà di tutto per convincere l'attaccante a rinnovare il contratto, in scadenza nel 2022, ma l'esito tutt'altro che scontato. Il Milan segue il Gallo da diverso tempo, ma la pista sembra essersi raffreddata. In corsa invece la Roma di Mourinho e l'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri starebbero cercando un sostituto di Zapata nel caso in cui il colombiano venisse ceduto. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione