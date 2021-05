Mercato Milan – Sfumato Thauvin: il francese è alle firme con il Tigres

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il passaggio di Thauvin al Tigres è prossimo ad essere ufficiale: ecco le cifre del contratto

Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', Florian Thauvin è alle firme con la squadra messicana del Tigres. Il francese era da tempo un obiettivo di mercato del Milan ma, vista la situazione, si può dire che sarà impossibile vederlo con la casacca rossonera. L'attaccante campione del mondo percepirà uno stipendio da 5 milioni di euro all'anno fino al 2026, esattamente la cifra richiesta dal suo agente. Inoltre diventerà uno dei testimonial per i prossimi Mondiali del 2026 che avranno luogo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Sul calciatore c'era anche l'interesse di alcuni club italiani come Napoli e Atalanta, ma anche delle due squadre spagnole Siviglia e Atletico Madrid. Il futuro di Brahim Diaz potrebbe prendere una svolta sorprendente: rimarrà al Milan?