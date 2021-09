Mercato Milan – Sfuma James: è un nuovo giocatore dell’Al Rayyan | News

James Rodriguez è un nuovo calciatore dell'Al Rayyan. Il colombiano giocherà nel campionato qatariota dopo essere stato seguito dal Milan

E' stato seguito a lungo dal Milan, ma dopo un'estate intensa James Rodriguez non ha vestito la casacca rossonera. Il calciatore colombiano non rientrava più nei piani dell'Everton, sua ex squadra, dunque una cessione era inevitabile. Il trequartista ha trovato una nuova sistemazione, per la precisione in un club del campionato qatariota. James Rodriguez, infatti, è un nuovo calciatore dell'Al Rayyan. Ecco, di seguito, il post pubblicato su Twitter dalla nuova società dell'ex Real Madrid che ne annuncia l'ufficialità.