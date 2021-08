Mercato Milan – Sfuma Daramy: il danese è un nuovo calciatore dell’Ajax

Adesso è arrivata l'ufficialità: Mohamed Daramy vestirà la maglia dell'Ajax. L'attaccante danese era stato accostato anche al Milan

Futuro nel campionato olandese per il giovane attaccante Mohamed Daramy. Dopo essere cresciuto calcisticamente nel Copenaghen, il classe 2002 è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell'Ajax. Il club olandese verserà nelle casse della squadra danese ben 15 milioni di euro più bonus per acquistare il talento nato a Hvidovre. Daramy era stato accostato anche al Milan, club che poi ha virato su Pietro Pellegri del Monaco. Ecco, di seguito, il comunicato dei 'lancieri' apparso sul loro sito ufficiale.

"Ajax e FC Copenhagen hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Mohamed Daramy all'Ajax. Nessun accordo formale è stato ancora raggiunto con il diciannovenne attaccante, che può giocare in più ruoli. I club hanno concordato un corrispettivo di trasferimento di 12 milioni di euro, con possibilità di aumento variabile a 13 milioni di euro". Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.