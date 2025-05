Mercato Milan, sfida col Bologna per Pobega: uno sconto per chiudere

Il futuro di Tommaso Pobega è uno dei temi più chiacchierati del calciomercato. Il centrocampista non rientra più nei piani del Milan

Il futuro di Tommaso Pobega è uno dei temi più chiacchierati del calciomercato. Il Milan sembra determinato a cedere il centrocampista, mentre il Bologna , fresco del trionfo in Coppa Italia , ha una chiara intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, confermando in rosa uno dei protagonisti della storica impresa.

Milan-Bologna, braccio di ferro per Pobega: decisivo lo sconto rossonero

L'ostacolo principale, come riferisce il Corriere dello Sport, è la distanza tra la richiesta del Milan e l'offerta del club felsineo. Per sbloccare la trattativa, sarà necessario uno "sconto" sulla valutazione del giocatore, portando la cifra richiesta dai rossoneri sotto la soglia dei dieci milioni di euro. Se si dovesse trovare un punto d'incontro economico, l'operazione potrebbe concretizzarsi, accontentando tutte le parti in causa.