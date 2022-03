Mercato Milan – Un’altra squadra di Serie A sulle tracce di Renato Sanches

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sulle tracce di Renato Sanches, oltre al Milan, ci sarebbe anche un altro club di Serie A

Enrico Ianuario

Non sarà a disposizione di Fernando Santos, questa sera, Renato Sanches. Il centrocampista portoghese salterà per infortunio la sfida tra il 'suo' Portogallo e la Turchia, semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali in Qatar. Il calciatore del Lille, dunque, è rimasto in Francia a lavorare per cercare di recuperare il prima possibile, mentre altri grandi club europei continuano a mostrare un certo interesse per il classe 1997.

E' risaputo che il Milan sia sulle tracce di Renato Sanches, calciatore in scadenza nel 2023 con il Lille. Proprio il Lille, però, è alle prese con diverse difficoltà di natura economica, dunque dovrà cedere alcuni dei suoi pezzi più pregiati, tra cui Renato Sanches appunto. Il portoghese potrebbe rientrare nell'operazione che vedrebbe il suo compagno di squadra, Sven Botman, trasferirsi nel club di via Aldo Rossi, ma gli 'imprevisti' non mancano.

Secondo quanto riporta 'Il Messaggero', non ci sarebbe solamente il Milan su Renato Sanches. Un altro club di Serie A sembrerebbe interessato al campione di Francia in carica. Si tratta della Roma di José Mourinho, con Tiago Pinto che, nei giorni scorsi, è volato a Parigi per un incontro di mercato 'top secret'. Il calciatore e l'allenatore giallorosso hanno in comune il procuratore, ovvero Jorge Mendes. In ogni caso, il Lille chiede circa 20 milioni di euro per cedere, a malincuore, uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. ESCLUSIVA PM: Moggi: "Ibra? Fossi nel Milan lo terrei. Sull'Inchiesta Prisma..."

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI