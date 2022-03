Mercato Milan – Scout rossoneri in Turchia per Nelsson del Galatasaray

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Turchia rilanciano la news: gli scout rossoneri starebbero seguendo Victor Nelsson del Galatasaray

Continua la ricerca del Milan di giovani talenti in giro per il mondo sul calciomercato. Attenzione all'ultima notizia riportata dalla Turchia. Secondo quanto riferisce 'fotomac.com.tr' sono tanti i club che hanno mandato i propri scout a visionare Victor Nelsson in occasione di Galatasaray-Barcellona di Europa League. Tra questi c'è il Milan, ma attenzione anche Newcastle e Lille. Il danese è un difensore centrale di ruolo: in questo reparto è risaputo che i rossoneri stiano osservando Sven Botman, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida