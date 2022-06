Mercato Milan – Schira: “Chieste informazioni per Veretout. Piace a Pioli”

Le ultime sul mercato del Milan. Secondo Nicolò Schira i rossoneri hanno chiesto informazioni alla Roma per Jordan Veretout

Nella giornata di oggi Frederic Massara ha incontrato il direttore generale della Roma Tiago Pinto . Tra i discorsi affrontati il riscatto di Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo e non solo. L'obiettivo numero uno Renato Sanches , visto l'inserimento del Psg, potrebbe saltare e, dunque, è giusto iniziare a guardarsi intorno per cercare delle alterative.

Stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il suo profilo Twitter, il Milan ha sfruttato questo incontro per chiedere informazioni su Jordan Veretout. Il centrocampista francese, già cercato nel 2019, non rientra più nei piani di Josè Mourinho e quindi potrebbe partire in questa sessione estiva. Stefano Pioli, invece, lo stima moltissimo dai tempi della Fiorentina e quindi lo accoglierebbe di buon grado. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?