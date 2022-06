Mercato Milan – Pranzo tra Massara e Pinto: Zaniolo tra i piatti principali

Le ultime sul mercato del Milan. Frederic Massara ha incontrato il direttore generale della Roma Tiago Pinto. Nicolò Zaniolo e non solo sul piatto

A sette giorni dalla scadenza dei rinnovi di contratto, ancora non ci sono novità per quanto riguarda i rinnovi dei dirigenti dell'area tecnica del Milan. Nel frattempo, però, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno continuando a portare avanti le trattative di mercato. In particolare, il direttore sportivo rossonero si è rivelato particolarmente attivo nella giornata di oggi.