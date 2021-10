Mercato Milan – Schira: “Rinnovo Pioli, lavori in corso con il suo agente”

Le ultime sul mercato del Milan. Non solo Franck Kessie e Simon Kjaer, la società sta già lavorando anche al rinnovo di Stefano Pioli

Dopo gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan, nei prossimi mesi, avrà a che fare con altri rinnovi importanti. Si parla tanto di quello di Franck Kessie, con l'ivoriano che avrebbe alzato la posta in gioco visti i tanti interessi che arrivano dall'estero. Stessa questione per Simon Kjaer, baluardo difensivo indiscusso per i rossoneri. Ma attenzione anche al contratto di Stefano Pioli, anche lui in scadenza a giugno 2022.