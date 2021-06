Mercato Milan – Schira: “Quasi fatta per il trasferimento di Brahim Diaz”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo Nicolò Schira, Brahim Diaz sarebbe vicinissimo ad un trasferimento in rossonero

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il ritorno di Brahim Diaz al Milan sarebbe questione di giorni. I rossoneri e il Real Madrid pare che abbiano trovato la formula idonea per il trasferimento del talento ex Manchester City. "Brahim Diaz è quasi pronto ad approdare al Milan dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto per 20 milioni di euro. Brahim vuole restare al Milan e non ha valutato altre possibilità. Fissato un incontro nei prossimi giorni per chiudere l'affare. Confermato!", queste le parole apparse sull'account Twitter del giornalista. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime