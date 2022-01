Mercato Milan – Schira: “Conti, ritorno di fiamma della Sampdoria” | News

Secondo Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, la Sampdoria sarebbe nuovamente interessata ad Andrea Conti, terzino del Milan

A pochi minuti dal termine della sconfitta casalinga contro il Cagliari, Nicolò Schira annuncia un possibile ritorno di fiamma della Sampdoria per Andrea Conti. Queste le parole dell'esperto di mercato apparse sul suo profilo Twitter: "Ritorno di fiamma della Sampdoria per Andrea Conti, in uscita dal Milan: blucerchiati cercano un terzino destro per rimpiazzare il De Paoli andato al Verona. D'Aversa lo apprezza molto. L'Empoli ha da giorni intesa col giocatore, ma prima deve fare un'uscita". Intanto oggi si gioca Milan-Roma: le probabili formazioni.