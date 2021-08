Mercato Milan – Schira: “Agenti di Corona a Milano, c’è l’offerta del Siviglia”

Le ultime sul mercato del Milan. Gli agenti di Jesus Corona sono a Milano in attesa di aggiornamenti. Intanto c'è l'offerta del Siviglia

Jesus Corona è un obiettivo del Milan per la trequarti. Il messicano piace molto, ma trattare con il Porto non è mai una cosa semplice. Intanto, secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, gli agenti del giocatore si trovano al Principe di Savoia a Milano in attesa di aggiornamenti dei rossoneri. 'Tecatito' ha raggiunto un'intessa di massima con il Milan per un quadriennale, ma ballano ben 5 milioni di euro con il club portoghese. Il Diavolo non è però l'unica squadra interessata a Corona: sul tavolo c'è anche un'offerta del Siviglia. Tiemoué Bakayoko è pronto a diventare un giocatore del Milan: segui con la sua giornata, LIVE