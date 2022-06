Mercato Milan – Scamacca, Psg in pressing: Diavolo, non fartelo scappare

Il Psg ha individuato in Gianluca Scamacca un obiettivo di calciomercato. Il consiglio de 'La Gazzetta dello Sport': Milan, non fartelo scappare

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' prende in esame la situazione relativa a Gianluca Scamacca. Il nuovo direttore sportivo del Psg, Luis Campos, ha messo gli occhi sull'attaccante del Sassuolo per la prossima stagione. Il club francese sarebbe disposto a spendere la cifra che si aggira sui 40 milioni che chiede Giovanni Carnevali. E allora ecco l'intervento della 'Rosea', che consiglia al Milan di fare una mossa di calciomercato per evitare che il numero 9 della Nazionale possa trasferirsi all'estero.

Scamacca, infatti, sarebbe soltanto una delle tantissime figurine presenti nell'attacco del Psg. Al Milan, invece, ricoprirebbe un ruolo da assoluto protagonista. E poi troverebbe Stefano Pioli come allenatore, uno che ha dimostrato di saper valorizzare al massimo i giovani a disposizione. Il Milan, inoltre, potrebbe aver bisogno di nuovi gol da aggiungere a quelli di Olivier Giroud. Il francese, decisivo con i suoi gol strategici nella stagione appena trascorsa, è prossimo ai 36 anni. Senza dimenticare il prossimo rinforzo Divock Origi, uno che in quanto a gol decisivi non è secondo a nessuno.

Sarà da valutare la questione Zlatan Ibrahimovic ma, al momento, l'attacco rossonero presenta Giroud e Origi come certezze. Non è però da escludere un nuovo innesto, specialmente se le condizioni dovessero diventare favorevoli. Con il Sassuolo il dialogo è aperto da tempo e la concorrenza del Psg non preoccupa. Milan, sei pronto ad accogliere il consiglio? Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato