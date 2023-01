Mercato Milan – Saltato il trasferimento di Bakayoko all’Adana Demirspor

Niente da fare. Salvo clamorosi colpi di scena, Bakayoko non andrà via dal Milan in questa sessione invernale di mercato. Il centrocampista francese sembrava destinato a vestire la maglia dell'Adana Demirspor, club turco allenato dall'ex Vincenzo Montella. Il Chelsea e l'Adana avevano trovato l'accordo per il trasferimento dell'ex Monaco, ma dopo un paio di ore di riflessione Bakayoko ha preso la scelta definitiva.