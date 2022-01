Mercato Milan – Sabatini: “Botman in primo piano, Bremer per l’estate”

Secondo Sandro Sabatini, noto giornalista, in cima alla lista di mercato del Milan c'è Botman, mentre Bremer è un nome per l'estate

Intervenuto durante il Telegiornale di 'Sportmediaset', Sandro Sabatini ha parlato degli obiettivi di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan cerca sempre il difensore centrale e con la ripresa delle partite i nomi non sono cambiati. Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono sempre Botman in primo piano e magari Bremer per l’estate". Intanto oggi si gioca Milan-Roma: le probabili formazioni.