Mercato Milan – Rossoneri tra rinnovi e riscatti: il punto sulle trattative

Il Milan è alle prese con i calciatori in scadenza di contratto ma anche con chi dovrà essere riscattato o meno: il punto sulle trattative

Enrico Ianuario

Sbocciano i fiori in primavera ed è ora di pensare al futuro del Milan. Con la certezza di avere in panchina Stefano Pioli anche nella prossima stagione, Maldini adesso è concentrato su due temi molto importanti: rinnovi e riscatti.

Rinnovi

Un pensiero, l'ex capitano rossonero, se l'è tolto. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese firmerà nei prossimi giorni il nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri per un'altra stagione (l'ultima?) e guadagnerà 6.5 milioni di euro più 500mila di bonus facilmente raggiungibili. Discorso diverso per i 'Donnarumma brothers', Calhanoglu e Mandzukic. La richiesta di Raiola per il rinnovo di 'Gigio' è di 12 milioni, mentre il Milan ha presentato al momento un'offerta di 8.

Il futuro di Antonio, invece, pare essere lontano da Milanello: il suo stipendio pesa molto sul bilancio della società ed è dietro a Tatarusanu nelle gerarchie di Pioli. Anche la situazione che riguarda il fantasista turco è abbastanza complicata. L'agente di Calhanoglu chiede 5 milioni per il rinnovo, Maldini è intenzionato ad offrirne 4. La sensazione è quella di poter continuare insieme ma far diventare Hakan un uomo mercato. Difficile, se non impossibile, il rinnovo di Mandzukic: il croato ha dimostrato di essere fragile fisicamente e il Milan non sembra puntare sull'ex Juventus.

Riscatti

Discorso non poco complicato quello che riguarda i riscatti. Sandro Tonali verrà sicuramente riscattato, con il Brescia che già si sfrega le mani per i 20 milioni che incasserà tra un paio di settimane. Situazione un po' più astrusa quella che vede coinvolto Fikayo Tomori. Il Milan ha un diritto di riscatto pari a 28 milioni di euro: Maldini cercherà un ulteriore sconto anche se il Milan farebbe bene a comprare il difensore in forza al Chelsea perché ha dimostrato di essere un ottimo difensore.

In dubbio i destini di Brahim Diaz, Diogo Dalot e Meité. Il primo tornerebbe al Real Madrid dove lo aspetterebbe a braccia aperte Zidane, grande estimatore del numero 21 rossonero. Il terzino portoghese, invece, viene valutato dal Manchester United 20 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo elevata dal Milan. Riguardo Meité, il francese probabilmente tornerà al Torino, anche se gli 8 milioni per il riscatto sono una cifra molto abbordabile.