Mercato Milan – Romano: “Botman vicinissimo, ecco cosa manca”

L'esperto di mercato Fabrizio Romano è sicuro: Sven Botman è vicinissimo al Milan. Ecco sa manca per l'arrivo del difensore del Lille

Un obiettivo di mercato inseguito per mesi che starebbe per diventare realtà. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano su Twitter Sven Botmanè davvero ad un passo dal Milan. I rossoneri, prima della decisione di non acquistare nessuno a gennaio, hanno tentato più volte l'assalto al difensore olandese, ma il Lille non ha voluto privarsi di uno dei suoi migliori giocatori a campionato in corso. "O prendiamo qualcuno per migliorare la squadra o rimaniamo così", questo era il diktat per il calciomercato invernale.