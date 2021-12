Mercato Milan – Romagnoli vuole restare, ma il rinnovo sarebbe al ribasso

Le trattative per il rinnovo di Alessio Romagnoli sono più che mai aperte. La cifra è al ribasso, ma il capitano vuole restare rossonero

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sulla questione rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano, il cui contratto, scade a giugno, ha espresso la volontà di restare in rossonero. Allo stesso tempo, però, sa bene che per farlo dovrà rivedere le cifre del suo contratto al ribasso. Attualmente il numero 13 percepisce un ingaggio che si aggira sui 5,5 milioni di euro a stagione, figlio di un accordo trovato con la vecchia proprietà cinese in cui operavano Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Mino Raiola sta portando avanti la trattativa e nell'ultimo incontro tra le parti a Casa Milan si è parlato anche di questo.