Mercato Milan – Romagnoli-Lazio, cresce la fiducia: le ultime / Sky News

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, si avvicina a grandi passi alla Lazio. L'offerta biancoceleste è sempre più vicina alle richieste del giocatore

Alzare il trofeo dello scudetto nel cielo di Reggio Emilia sarà molto probabilmente l'ultima giocata di Alessio Romagnoli con il Milan. Il capitano rossonero, come noto, ha il contratto in scadenza il prossimo mese e, con ogni probabilità, non rinnoverà. Le trattative sono ferme ormai da mesi e il giocatore si sta già guardando intorno per quanto riguarda il suo futuro. Come noto c'è il forte interesse della Lazio, che sta muovendo passi importanti in tal senso.