Mercato Milan – Romagnoli alla Lazio, ma prima Acerbi deve essere ceduto

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘ fa il punto sul mercato della Lazio. Una situazione che, in un certo qual modo, interessa anche al Milan. Come ben si sa, Alessio Romagnoli non ha rinnovato con i rossoneri, in quanto...

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato della Lazio. Una situazione che, in un certo qual modo, interessa anche al Milan. Come ben si sa, Alessio Romagnoli non ha rinnovato con i rossoneri, in quanto desideroso di vestire la maglia biancoceleste. Nonostante l'interesse del Fulham, e dei tentativi dei dirigenti del calciatore di mettere fretta alla Lazio, Claudio Lotito non vuole creare disordini né nei conti né nello spogliatoio.

Ciò si traduce in 'esce Acerbi, entra Romagnoli'. Ed è qui che si verifica un vero e proprio intreccio di mercato tra Lazio e Milan, in quanto Acerbi potrebbe vestire nuovamente la maglia rossonera. Sfumato Botman, il Diavolo potrebbe acquistare il difensore biancoceleste anche se, riferisce il quotidiano romano, non è un nome che alimenterebbe gli entusiasmi del popolo milanista. L'agente del giocatore, Federico Pastorello, è convinto di poter trovare una sistemazione al suo assistito, che sia Milan, Inter o Juventus. Quel che certo è che Acerbi lascerà la Lazio, in quanto ha chiesto la cessione per le contestazioni feroci subite durante la scorsa stagione. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?