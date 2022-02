Calciomercato Milan – Romagnoli, c’è lo sprint della Lazio: le novità

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Romangoli difficilmente rinnoverà con il club rossonero. Su di lui c'è la Lazio di Lotito

I tifosi del Milan si interrogano sul futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano è in scadenza di contratto a giugno, ma difficilmente rinnoverà con il Diavolo. Certo, la permanenza in rossonera resta comunque una possibilità, ma il probabile arrivo di Sven Botman ( QUI la nostra esclusiva ) toglierebbe ulteriore spazio al numero 13, che vuole essere il più possibile protagonista anche nella prossima stagione.

Secondo quanto scrive il giornalista Alfredo Pedullà, ci sono stati dei nuovi contatti tra Romagnoli e la Lazio. Il difensore centrale, come tutti sanno, è un grande tifoso biancoceleste, e dunque avrebbe aperto le porte al trasferimento. Altri club sono interessati al numero 13 rossonero, ma il club di Lotito potrebbe spuntarla: l'ingaggio sarebbe da 3 milioni di euro più bonus. Un colpo sostenibile per i biancocelesti, considerando appunto il costo nullo del cartellino e considerando il futuro incerto di Luiz Felipe e di Patric. Attenzione anche alla Juventus, anche se al momento non c'è stato alcun affondo.Intanto il Milan pensa a un colpo dalla Roma di Mourinho.