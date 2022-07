Mercato Milan – Riso nella sede rossonera: sul tavolo Maldini e Tonali

Giuseppe Riso, procuratore di Daniel Maldini e Sandro Tonali, è in questo momento a Casa Milan per discutere del futuro dei suoi assistiti

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Giuseppe Riso in questo momento sarebbe a Casa Milan. Un appuntamento con la dirigenza rossonera in cui si sta parlando del futuro di due suoi assistiti: Daniel Maldini e Sandro Tonali.

Per quanto riguarda il figlio d'arte, per lui è previsto un trasferimento al Verona, mentre per il centrocampista con il numero 8 sulle spalle si parlerà molto probabilmente di un rinnovo di contratto con adeguamento economico.