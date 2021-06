Mercato Milan – Riscatto Tonali, Colombo al Brescia? Le ultime | PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Lorenzo Colombo al Brescia nell'operazione Sandro Tonali? Ecco cosa ha scoperto la nostra redazione

Il mercato del Milan è pronto a decollare. Dopo il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, i rossoneri continuano a lavorare per quello di Sandro Tonali. La società, lo scorso anno, aveva pattuito un diritto di riscatto per 15 milioni di euro + 10 di bonus. Cifre che, vista una stagione non esattamente esaltante, Paolo Maldini ha intenzione di rivedere al ribasso. L'acquisto del classe 2000 a titolo definitivo è vicina , con l'inserimento di Giacomo Olzer nell'affare. Una contropartita che aiuterebbe il Milan a contenere i costi.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di Lorenzo Colombo come possibile contropartita. Secondo quanto appreso negli ultimi minuti dalla nostra redazione la volontà dell'attaccante è quella di iniziare la stagione con il Milan. Il classe 2002 dovrebbe aggregarsi insieme a tutto il resto della squadra al raduno di Milanello per poi valutare il suo futuro in un secondo momento.