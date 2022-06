Mercato Milan – Riscatto Messias, c’è freddezza: non previsti incontri / PM

Negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato il Milan ha puntato sulla scommessa Junior Messias . Il brasiliano, dopo una sola stagione di Serie A e la retrocessione con il Crotone, ha effettuato un importante salto di qualità. Una stagione altalenante quella del classe 1991, che ha vissuto il suo apice nel gol del Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid in Champions League. In mezzo, però, anche diverse partite in cui non è riuscito ad esprimersi al meglio.

Ma quale sarà il suo futuro? Come noto Messias è arrivato in prestito oneroso (2,6 milioni) con diritto di riscatto a 5,4 milioni. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione il riscatto, ad oggi, appare un po' più lontano: non ci sono novità tra le parti e non sono previsti incontri in programma. Il Milan, infatti, sta valutando altre possibilità in quella posizione di campo. Botman in bilico? Le due alternative del Milan sul mercato >>>