Mercato Milan – Il riscatto di Florenzi un assist per ritornare su Zaniolo

La Roma ha rifiutato la prima offerta del Milan per Nicolò Zaniolo. Il riscatto di Alessandro Florenzi sarà un assist per riparlarne

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, su Nicolò Zaniolo . La strada che porta al classe 1999 è tortuosa innanzitutto dal punto di vista economico. I rossoneri, nei giorni scorsi, hanno formulato un'offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers che è stata rispedita al mittente. Il belga non è un profilo adatto al calcio di José Mourinho, che preferirebbe altri profili. Chissà che non possano essere inseriti altri calciatori a disposizione di Stefano Pioli.

La cosa certa è che, senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, la Roma ascolterà altre proposte con un altro interesse. Attenzione, inoltre, ai prossimi contatti con i giallorossi che serviranno per il riscatto di Alessandro Florenzi. Questa sarà un'occasione d'oro per riparlare anche di Zaniolo. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato