Mercato Milan – Riscatto Florenzi, c’è l’intenzione di pagare i 4,5 milioni

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri hanno intenzione di pagare i 4,5 milioni che servono per riscattare Florenzi dalla Roma

Dopo l'ormai certa conferma di Paolo Maldini e Frederic Massara, il calciomercato del Milan può iniziare. Tra operazioni in entrata e in uscita c'è da risolvere la questione relativa ad Alessandro Florenzi. Il giocatore è arrivato la scorsa estate in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Una prima stagione decisamente positiva nonostante i due infortuni al menisco, in cui ha totalizzato 30 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, siglando 2 gol in campionato. Stando a quanto riferisce il 'Corriere di Roma' il Milan ha tutte le intenzioni di garantire alla Roma i 4,5 milioni che servono per riscattarlo. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, Florenzi diventerà presto un giocatore rossonero a tutti gli effetti.