Mercato Milan – Rinnovo Tonali, primi contatti per adeguamento ingaggio

Il Milan e l'agente di Sandro Tonali hanno avuto dei contatti per l'adeguamento di ingaggio del classe 2000. Le ultime notizie

Una bella storia di attaccamento alla maglia e di voglia di riscatto non semplice da vedere nel calcio di oggi. Dopo una stagione in chiaroscuro Sandro Tonali ha scelto di tagliarsi l'ingaggio pur di farsi riconfermare dai rossoneri. Dopo il riscatto dal Brescia, il classe 2000 è ritornato a Milanello con tutt'altro atteggiamento e i risultati in campo si sono visti e come. Da perenne alternativa a Franck Kessie e Ismael Bennacer a giocatore imprescindibile a suon di prestazioni convincenti per Stefano Pioli.

La sua centralità nel Milan ha permesso dunque, a distanza di pochi mesi, di rivedere le cifre del suo contratto. Tonali guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, oggettivamente non tanti se relazionati al suo valore in campo. Nei giorni scorsi, secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', ci sono quindi stati i primi contatti tra il Milan e il suo nuovo agente Giuseppe Riso per parlare di un possibile rinnovo per un altro anno, ovvero fino al 2027, con aumento di stipendio. Non c'è nessuna fretta di anticipare i tempi, ma i colloqui sono comunque iniziati.