Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernandez: annuncio imminente

Le ultime news sul calciomercato del Milan: ormai è imminente il rinnovo di Theo Hernandez, terzino sinistro. L'annuncio ci sarà a breve

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Theo Hernandez. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, la firma del terzino è ormai questione di pura forma. Dopo il rinnovo di Matteo Gabbia , ufficializzato nella giornata di ieri, arriverà anche quello del francese, preso dal Real Madrid nell'estate del 2019.

Theo Hernandez ha trovato la sua dimensione ideale al Milan. Arrivato con la fama di bad boy, il terzino ha fatto ricredere tutti a suon di prestazioni, tanto da meritarsi anche la convocazione con la nazionale francese. Theo ormai è diventato un giocatore indispensabile per Pioli. La firma sul contratto ancora non c'è, ma chissà che l'annuncio non possa arrivare dopo il derby: contratto fino al 2026 con ingaggio da quattro milioni a stagione. Con le cifre che girano, scrive la rosea, sembra decisamente un affare. Intanto c'è una novità inaspettata per quanto riguarda il difensore centrale.