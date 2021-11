Mercato Milan – Rinnovo Romagnoli, ecco la richiesta. C’è ottimismo

Le ultime sul mercato del Milan. Alessio Romagnoli vuole rimanere rossonero e ha avanzato una richiesta: ecco i dettagli sul rinnovo

Nei giorni scorsi è andato in scena, a Casa Milan, un incontro tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera: sul piatto il rinnovo di Alessio Romagnoli . Il capitano rossonero, attualmente, guadagna circa 6 milioni di euro a stagione . Una cifra altissima che il Diavolo vorrebbe ritoccare al ribasso. Il capitano sa bene che il suo ingaggio è difficilmente conformabile e ha fatto la sua proposta per prolungare il contratto.

Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb' Romagnoli chiede 3,5 milioni di euro più 1 di bonus, con il Milan che non è andato oltre i 3: la trattativa è partita. Ovviamente non c'è ancora un accordo definitivo, ma c'è ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Le Top News di sul Milan: Leao non al meglio, Vlahovic rimane un obiettivo