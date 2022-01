Mercato Milan – Rinnovo Romagnoli dubbio: si cerca un centrale forte

Il Milan sta cercando un difensore centrale per sostituire Simon Kjaer. Ragionamenti collegati con la questione rinnovo di Alessio Romagnoli

Manuele Baiocchini , nel suo intervento su 'Sky Sport', ha fatto il punto sul rinnovo di Alessio Romagnoli . Come noto, il Milan ha presentato al suo capitano un'offerta molto più bassa rispetto all'ingaggio attuale, che si aggira sui 5,5 milioni di euro . Un chiaro segnale di come il numero 13 non sia considerato un calciatore di primissimo livello e che dunque non meriti la conferma di tali cifre. Il classe 1995 sta riflettendo, ma ad ora non ci sono novità.

Il Milan sta pensando anche al sostituto di Simon Kjaer nell'immediato, che potrebbe trasformarsi in sostituto proprio di Romagnoli in futuro. Non è infatti un caso che i rossoneri stiano spingendo per Sven Botman del Lille, valutato circa 30 milioni di euro. La strategia è chiara: si punta su un centrale di livello per il presente e per il futuro. Milan Top News tra le parole di Kjaer e il calciomercato in fermento >>>