Mercato Milan – Rinnovo Leao, c’è ottimismo: cifre e dettagli / News

Le ultime sul mercato del Milan. In primo piano il rinnovo di Rafael Leao: c'è ottimismo, la volontà del giocatore può fare la differenza

L'edizione odierna di 'Sport Mediaset' si è soffermata sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul rinnovo di Rafael Leao. Il contratto del portoghese, in scadenza del 2024, è una delle priorità del nuovo corso rossonero firmato RedBird. Una stagione fantastica quella del numero 17, che rende ancora più urgente il prolungamento per evitare al più presto gli assalti delle big europee. Il noto tg sportivo, in tal senso, sottolinea come ci sia grande ottimismo perché il rapporto continui anche negli anni a venire.