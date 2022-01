Mercato Milan – Rinnovo Kessie, non basta ingaggio più che raddoppiato

Il rinnovo di Franck Kessie è sempre più lontano. Il Millan gli ha offerto un ingaggio più che raddoppiato, ma non basta

Le strade di Franck Kessie e del Milan, ogni probabilità, si separeranno. Ancora troppo ampia la forbice tra domanda ed offerta e, se nessuna tra le parti farà un passo indietro, ci sarà poco da fare. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' il Milan gli ha offerto un ingaggio più che raddoppiato per convincerlo a restare in rossonero, ma la proposta non scalda l'ivoriano, sempre più convinto che possa guadagnare molto di più altrove sfruttando il suo status da parametro zero. Oltre a questo aspetto c'è da considerare anche la voglia a intraprendere un'altra esperienza professionale. Il pessimismo regna sovrano.