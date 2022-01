Mercato Milan, Baiocchini: “Kessie? Con 7-8 milioni avrebbe rinnovato”

Manuele Baiocchini ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. L'ivoriano ha chiesto tanti soldi: ecco con quale offerta avrebbe firmato

Il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. L'ivoriano ha chiesto 7-8 milioni di euro per firmare. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Kessie ha diversi abboccamenti dall'Inghilterra, fra due giorni sarà libero di firmare. Ha chiesto tanti soldi al Milan, bisogna capire se c'è una squadra in Italia disponibile ad offrire tanti soldi. Con 7-8 milioni avrebbe firmato con il Milan".