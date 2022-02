Calciomercato Milan – Vicino il rinnovo di Kalulu: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pierre Kalulu, una delle sorprese delle stagione rossonera, è vicino al rinnovo di contratto

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Pierre Kalulu. Il difensore centrale rossonero sta disputando un'ottima stagione, tanto da essere stato elogiato da Pioli nell'ultima conferenza stampa: "Non è vicino dall'essere un titolare. È un titolare. Le sue prestazioni lo dicono. Mi ha sorpreso subito, non pensavo potesse arrivare subito a questi livelli. Ma sa leggere le partite e ha mezzi importanti. Per me è un titolare"