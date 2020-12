Mercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: ecco quando si deciderà / News

Mercato Milan, novità sul rinnovo di Ibra

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Importanti aggiornamenti forniti dal ‘Corriere della Sera’ sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il noto quotidiano, innanzitutto, precisa come le priorità siano le situazioni contrattuali di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Franck Kessie. La trattativa per i tre calciatori dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni: i primi due andranno in scadenza a giugno 2021, mentre l’ivoriano nel 2022. Per lo svedese la situazione è diversa: il patto con Maldini prevede il rinvio dei colloqui nella prossima primavera, quando il giocatore potrà capire ancora meglio cosa vorrà fare de proprio futuro. Intanto Zlatan si allena nelle neve per rientrare in campo al più presto >>>