Mercato Milan: rinnovo Donnarumma-Romagnoli, pericolo Chelsea / News

Mercato Milan, Donnarumma e Romagnoli: occhio al Chelsea

Perché una squadra diventi grande c’è bisogno di tantissimi ingredienti. Una società solida, un grande allenatore ma soprattutto giocatori di livello. Dopo anni di difficoltà, il Milan sembra ritornato sui binari giusti grazie ad una progettualità seria e chiara. Lo ha fatto grazie ad una proprietà sempre pronta ad investire e ad una politica giovane che sta dando i frutti tanto sperati. Non bisogna dimenticare la bravura di Stefano Pioli, bravissimo a risollevare e a caricare un ambiente depresso dopo l’inizio shock dello scorso anno targato Marco Giampaolo. Infine, che non è di certo un dettaglio, tutto ciò è stato possibile grazie ai giocatori presenti in rosa, alcuni dei quali sono definitivamente esplosi.

Tanti, in questo senso, i singoli cresciuti esponenzialmente. Basti pensare a Alexis Saelemaekers, Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Alcuni di loro, già protagonisti, hanno fatto un ulteriore passo in avanti dal punto di vista della personalità: parliamo di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, colonne portanti del Milan degli ultimi anni. In uno scenario tutto rose e fiori, però, emerge anche una spina importante da non sottovalutare: la questione rinnovo. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021, il difensore nel 2022. Urge una presa di posizione decisa e imminente con il loro agente comune Mino Raiola.

Pericolo Chelsea

Nonostante si ostenti ottimismo, la firma tarda ad arrivare. A questo punto attenzione agli aggiornamenti riferiti da ’90min.com’. Il portale britannico scrive che il procuratore italo-olandese chiede un ingaggio ‘monstre’ di 11 milioni di euro a stagione per ‘Gigio’, cifra altissima che però alcuni top club europei sarebbero disposti a spendere. Uno tra tutti il Chelsea, interessato da tempo ad ingaggiare il fuoriclasse rossonero. Con l’arrivo di Benjamin Mendy, i ‘Blues’ sembrano aver risolto il problema portiere, ma l’acquisto a zero di Donnarumma è troppo goloso per non essere colto.

Ma non è finita qui: il Chelsea potrebbe provare il doppio colpo a sorpresa. Alessio Romagnoli, infatti, sarebbe una precisa richiesta di Frank Lampard. La situazione contrattuale del capitano del Milan è leggermente più favorevole, ma l’allenatore inglese, intanto, ha iniziato a sondare il terreno. Occhi aperti per il Diavolo, pericolo Inghilterra per due pilastri della difesa. Calciomercato Milan: Maldini e Massara sognano un fuoriclasse in difesa. VAI ALLA NOTIZIA>>>