Mercato Milan – Rinnovo Donnarumma, la richiesta di Raiola e l’offerta di Maldini

Mercato Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

Una dei nodi più difficile da sciogliere per il Milan è sicuramente il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, in scadenza a giugno 2021, potrebbe già accordarsi con un’altra squadra e liberarsi dai rossoneri a parametro zero. Uno scenario, al momento, decisamente improbabile ma, secondo quanto riporta Nicolò Schira, Chelsea e PSG sono attenti all’evolvere della situazione. Continuano però le trattative per il prolungamento di Gigio, con Mino Raiola che chiede 10 milioni di euro all’anno e un contratto breve di uno, massimo due anni. Paolo Maldini, invece, offre un quinquennale di 7,5 milioni di euro senza clausola rescissoria.

