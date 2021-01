Mercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, parti più vicine? Le cifre dell’intesa

Mercato Milan, il rinnovo di Calhanoglu si avvicina?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La sessione del calciomercato di gennaio è iniziata soltanto da pochi giorni, ma la situazione è già in fermento. Oltre al fronte acquisti, con un difensore come priorità, il Milan ha a che fare anche con i rinnovi importanti di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda il turco potrebbero esserci aggiornamenti importanti. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, dopo un allontanamento nelle ultime settimane, si sarebbe registrato un avvicinamento tra le parti. L’intesa potrebbe trovarsi a metà strada tra domanda ed offerta: a 4,5 milioni di euro annui si può chiudere. La prossima settimana, in tal senso, sarà decisiva, con la dirigenza che incontrerà il suo agente Gordon Stipic. Calciomercato Milan – Belotti per il dopo Ibrahimovic: le ultime >>>