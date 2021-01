Mercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: parti distanti, sensazioni negative

Mercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZE MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport' vicino al Milan, ha parlato così del rinnovo di Hakan Calhanoglu: "Nei prossimi giorni l'agente di Calhanoglu sarà in Italia. C'è un'offerta del Milan da approfondire, le parti sono molto distanti. Il Milan partiva da 3,5 milioni, la richiesta è praticamente il doppio. Vedremo se in questo incontro della prossima settimana si riusciranno ad avvicinare le parti, anche se da quello che abbiamo capito le sensazioni non sono molto positive. La richiesta è davvero troppo alta e adeguare Calhanoglu a quelle cifre vorrebbe dire che tanti giocatori del Milan potrebbero andare a bussare alla porta per chiedere delle cifre molto importanti. Il Milan è a un bivio, o accontentare questi giocatori o lasciarli andare a costo zero e investire su altri".