Mercato Milan – Sfuma Koné? Forte concorrenza del Gladbach | PM News

Mercato Milan – Sfuma Koné? Forte concorrenza del Gladbach

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe sfumare il colpo Kouadio Koné al Milan. Il motivo sarebbe la forte accelerata del Borussia Monchengladbach nei confronti del mediano classe 2001 nelle ultime ore. L’affare non è ancora fatto, ma stando a fonti francesi il ragazzo potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni dal club tedesco. Il Milan aveva offerto al Tolosa 5-6 milioni, mentre il club transalpino non si è mai mosso dalla richiesta di 10 milioni. Non è nota l’offerta del Gladbach, ma potrebbe essere stata decisamente superiore a quella rossonera, sbaragliando la concorrenza. Vedremo se ci sarà un rilancio da parte del Milan nei prossimi giorni oppure si cambierà obiettivo.

